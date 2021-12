São Gabriel do Oeste (MS), na manhã de segunda-feira 20/12/2021 durante a reinauguração do Detran de São Gabriel do Oeste, o capitão William dos Santos Garcia, representando o comandando da 12ª CIPM, recebeu das mãos do chefe de fiscalização do DETRAN – MS, Otílio Rubem Ajala Junior, um etilômetro da marca alcolizer.

Esse tipo de aparelho também é conhecido como bafômetro passivo, pois, detecta a presença de álcool sem a necessidade de assoprar no aparelho, caso seja detectado a presença de álcool, o condutor é convidado a realizar o teste.

Com duas funcionalidades (ativa e passiva) o aparelho necessita de cargas elétricas, assim como um celular. O modo passivo ocorre quando o álcool é identificado pelo odor e caso a presença de álcool seja detectada, o condutor é convidado a soprar o bocal do mesmo aparelho. O processo ativo identificará a quantidade de álcool no sangue.

O evento contou com a participação do prefeito municipal, Jeferson L. Tomazoni, vice-prefeito, Valdecir Malacarne, o diretor- presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Júnior, a diretora de controle e Registro de Veículos, Virginia Maneti, o diretor adjunto do DETRAN-MS, Valter José Bontoletto, o diretor de administração e finanças do Detran- MS, Gustavo Alcântara de Carvalho gerente Regional do Detran-MS em Campo Grande, Manuella Saab, dos vereadores, Fernando Rocha, Kalícia de Brito, Luizinho Freitas, Perkão Sales e Vagner Trindade, dos secretários municipais e autoridades do município.