Polícia Militar de Selvíria participa de inauguração do PAE em Selvíria

Selvíria – MS, no dia 2 de junho o Subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, o Major QOPM Francisco Rogeliano Ferreira Cavalcante e o Comandante do 2º Pelotão (Selvíria/MS) da 2ª Cia do 2ºBPM, o 2º Tenente PM Renato Ribeiro de Morais participaram da Inauguração do Posto de Atendimento Eleitoral – PAE, em Selvíria.

A solenidade aconteceu nesta sexta-feira, às 15h, na rua Vereador Isac Laluce 938 em Selvíria.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

