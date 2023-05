Polícia Militar de Trânsito realiza Blitz Educativa em comemoração ao Dia das Mães no centro da capital

Campo Grande- MS – O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito realizou na manhã desta sexta –feira (12), Operação Blitz Educativa em Alusão ao Dia das Mães juntamente com o Corpo Musical da PMMS, no centro da capital, na Avenida Afonso Pena esquina com 13 de maio.

Os policiais se aproximavam dos veículos e cumprimentavam as mães pela data especial, momento em que também entregavam um bombom com uma mensagem de felicitação ao som de músicas temáticas em comemoração a data festiva.

A ação educativa foi bem inusitada e teve por objetivo prestar uma singela homenagem às mães, pela sua importância e reconhecimento do seu papel na sociedade. Afinal, mãe é sinônimo de amor, cuidado e dedicação.

