Polícia Militar de Trânsito reduz em 57% as vítimas fatais em acidentes na capital de março para abril

Campo Grande (MS) – O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito continua atuando no policiamento ostensivo e preventivo de trânsito em toda capital com o objetivo de diminuir os acidentes e preservar a vida. No mês de abril, foram 03 vítimas fatais e no mês de março foram 07 vítimas, culminando em uma redução de 57% dos acidentes com mortes.

A Unidade atribui o resultado positivo a integração com os demais órgãos de trânsito e presença efetiva de fiscalização diuturnamente, policiamento baseado em estatísticas e ruas de maior movimentação.

O trabalho continuará no mês de maio, conhecido como Maio Amarelo, movimento que foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

Batalhão de Polícia Militar de Trânsito – por um trânsito mais humano e seguro.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE TRÂNSITO- TELEFONE BPMTRAN – (67) 3313-1909.