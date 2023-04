Polícia Militar, DEPTRAN e Patrulha Mirim realizam blitz educativa em Três Lagoas

Três Lagoas – MS, no dia 27 de abril, os policiais militares do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar participaram de blitz educativa referente a Semana Municipal de Trânsito, que se encontra em sua 17ª edição, e contou com a participação integrantes do Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas e os patrulheiros da Patrulha Mirim da Polícia Militar.

A proposta da campanha e chamar a atenção da população em geral para o respeito a vida no trânsito e consistiu na realização de minibloqueios no trânsito urbano, onde os condutores abordados receberam orientações verbais e panfletos com orientações diversas sobre a segurança no trânsito.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Facebook e Instagram