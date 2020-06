Em toda a área de atuação, Foram abordadas 188 pessoas e 141 veículos. 15 pessoas foram conduzidas a Delegacia de Polícia Civil por infrações diversas. Durante as fiscalizações de trânsito, 80 notificações foram lavradas e 04 veículos recolhidos ao Detran.

No Município de Bataguassu, as Equipes encerraram duas festas em residências onde haviam pessoas aglomeradas e ouvindo som em volume alto. 08 pessoas foram qualificadas e um homem foi preso. Em ocorrências distintas, 02 homens foram presos por embriaguez ao volante e um outro por direção perigosa em via pública.

Na cidade de Anaurilândia, um homem foi preso por embriaguez ao volante após dirigir perigosamente na via pública. Em outra ocorrência, um jovem foi preso por perturbação do sossego, ouvindo som em volume excessivo em sua residência.

Já em Santa Rita do Pardo, um jovem de 21 anos foi preso por desobediência e direção perigosa. No Patrulhamento rural, um homem de 36 anos foi preso após praticar violência doméstica contra a esposa, utilizando arma de fogo.

A Operação Covid-19 tem por objetivo conscientizar a população para o cumprimento das normas contidas nos decretos municipais e do toque de recolher em vigência nos municípios da área.