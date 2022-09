O Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, o Chefe de Gabinete e Secretário interino de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia, José Aparecido de Moraes, e o ex-Secretário de Governo e Políticas Públicas, serão agraciados com as maiores honrarias da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul – PMMS – durante solenidade que acontece na sexta-feira (9) em Campo Grande.

A instituição vai homenagear autoridades civis e militares do Estado em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Polícia Militar, à segurança pública, e ao Estado. A Solenidade acontece em comemoração aos 187 anos da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul.

O Prefeito Angelo Chaves Guerreiro será agraciado com a Medalha Insígnia do Mérito.

O Tenente-Coronel José Aparecido de Moraes, Chefe de Gabinete e Secretário interino de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia, será homenageado com a Medalha do Mérito, a mais alta comenda da Polícia Militar.

O ex-secretário de Governo e Políticas Públicas, Daynler Martins Leonel também receberá a Medalha Insígnia do Mérito.

Com as homenagens, a Polícia Militar faz um reconhecimento àqueles que tenham prestado relevantes serviços à corporação, no que diz respeito ao aperfeiçoamento e projeção da instituição que ficaram marcadas na história da Polícia Militar.