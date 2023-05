Polícia Militar doa itens e agasalhos arrecadados na campanha “Seu Abraço Aquece” em Coxim

Coxim (MS) – A Polícia Militar doou na manhã de hoje (24/05), os itens e agasalhos arrecadados por meio da Campanha “Seu Abraço Aquece” em Coxim.

A entrega foi destinada a Assistência Social do município que destinará aos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), favorecendo a população carente desses itens. Essa iniciativa visa fornecer auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade durante os meses mais frios.

Essa é uma ação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul como parte da Campanha do Governo do Estado, com o propósito de incentivar a doação de agasalhos e cobertores para aqueles que mais precisam.

A entrega foi feita pelo comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel James Magno Morais Silveira ao Sr. Mario Paiva e Sra. Amanda Albrech.

A campanha “Seu Abraço Aquece” reforça a importância da solidariedade e da união, proporcionando conforto e esperança para aqueles que mais necessitam durante o inverno rigoroso.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM