Polícia Militar duas pessoas por ameaça e furto em Angélica

Nova Andradina (MS) – O 8° Batalhão de Polícia Militar “ O Guardião do Vale do Ivinhema” através da equipe de Radiopatrulha de Angélica prendeu na tarde sexta-feira (09) dois autores de ameaça e furto sendo um de 19 anos e conduziu um adolescente de 17 anos.

O fato aconteceu quando a equipe policial realizava o patrulhamento ostensivo e preventivo pela Avenida Mario Carrato no Bairro Mutum quando foi abordada pela vítima de 21 anos informando que tinha sido ameaçado por três jovens e que eles tinham ido até sua casa com pedaços de madeira na mão, diante da ameaça a vítima e a esposa saíram correndo para pedir ajuda.

Ao retornar para a residência, a vítima encontrou casa arrombada e deu falta de 01(uma) televisão de 22 polegadas, 01(um) aparelho de som com caixas, 01(uma) bicicleta de cor preta, 01(um) celular e 01(um) vídeo game.

A vítima informou que recebeu informações de que o aparelho de som estava na casa de um dos autores. A equipe policial deslocou até a Rua Garça e encontrou dois dos autores em posse do aparelho de som.

Questionado sobre o furto, eles confirmaram a autoria e disseram que uma outra pessoa tinha participado da ação também. Perguntado sobre o restante dos itens furtados, disseram que foram divididos.

A equipe realizou diligências a fim de encontrar o terceiro envolvido, porém sem sucesso. Diante do flagrante, os autores juntamente com o item recuperado foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Assessoria de comunicação do 8º BPM

“O Guardião do Vale do Ivinhema”