Polícia Militar e Civil localizam arma de fogo e munições em Chapadão do Sul

Chapadão do Sul (MS): Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar e a Polícia Civil cumpriram um mandado de busca em uma residência, onde foi localizada uma pistola calibre .380 com dois carregadores municiados e prontos para uso, com 28 munições intactas.

Os policiais também localizaram duas munições calibre .38 intactas e duas trouxinhas de maconha. O autor, um homem de 31 anos, foi preso e encaminhado para delegacia de polícia para providências.

É a segunda arma de fogo tirada de circulação em menos de 24 horas na área da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar. A primeira foi encontrada durante atendimento de ocorrência nesta madrugada em Costa Rica.