A Polícia Militar e os Bombeiros socorrem um casal de idosos que se envolveram em acidente na MS-162, entre Sidrolândia e Quebra Coco. Durante o deslocamento a equipe policial deparou-se com acidente. O motorista, um idoso de 70 anos, perdeu o controle do veículo após o pneu traseiro estourar. O carro caiu em um barranco, bateu em vários postes da cerca e parou em uma plantação de milho. Os militares socorreram o motorista e a passageira, uma idosa de 68 anos, que estavam visivelmente abalados devido ao acidente. Um dos policiais sentiu um odor forte de gasolina e rapidamente, desconectou os cabos da bateria do veículo para evitar um incêndio.