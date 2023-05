Polícia Militar em Brasilândia prende autor de furto e recupera veículo

Brasilândia – MS, no dia 9 de maio, os policiais militares do 1º Pelotão da 2º Cia do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um veículo furtado e realizaram a prisão de um indivíduo de 42 anos logo após o crime.

Nesta terça-feira, por volta das 9h, uma guarnição do 1º Pelotão (Brasilândia) do 2º Batalhão recebeu informações através de ligação ao 190 relatando que uma caminhoneta de cor vermelha com dois ocupantes havia colidido em outro veículo que estava estacionado na via e após o sinistro teria se evadido do local tomando destino ignorado, apesar da caminhonete estar danificada. Momento em que compareceu ao pelotão o proprietário da caminhonete informando que seu veículo teria sido furtado logo após ele ter a estacionado em frente ao sindicato rural.

Diante as informações os policiais saíram em diligências vindo a localizar um dos envolvidos no furto o qual durante entrevista veio a relatar que seu comparsa que estaria dirigindo o veículo, que veio a ser localizado abandonado em uma estrada vicinal na saída para a cidade de Bataguassu-MS, porém antes teria adentrado uma propriedade rural quebrando a porteira e se evadido.

Diante o fato o detido foi apresentado na Delegacia de Polícia para providências e o veículo restituído ao proprietário.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

