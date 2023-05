Polícia Militar em Coxim realiza capacitação do protocolo de emergência aos profissionais de educação das escolas municipais do campo

Coxim (MS) – A Polícia Militar em Coxim realizou na tarde de hoje (12/05), a palestra de capacitação dos protocolos de emergência aos profissionais de educação das escolas municipais do campo.

A capacitação aos profissionais de educação das escolas do campo da rede municipal de educação foi ministrada pelo Tenente PM Tenório no auditório da sede do 5º Batalhão de Polícia Militar de Coxim.

O objetivo do protocolo é capacitar educadores sobre como agir em situações de emergência, traçando rotas de fuga e estratégias para garantir a segurança dos alunos.

Durante a formação, foram discutidos aspectos estruturais das unidades escolares, como muros e saídas de emergência, além de medidas como a intensificação das rondas de patrulhamento da Polícia Militar e sistema de videomonitoramento da rede escolar.

A secretária municipal de educação, professora Michelle Alves Muller Proença e agradeceu aos ao Tenente-coronel Magno e ao Tenente Tenório por proporcionar o momento de formação para todos profissionais dos Centros de Educação Infantil da rede municipal de educação.

O comandante do 5° BPM, Tenente-coronel PM James Magno Morais Silveira falou que serão realizadas as reuniões com educadores, pais e estudantes das escolas municipais, estaduais e privadas para treiná-los em como agir em situações de emergência e conscientizar sobre a importância da segurança escolar do município. “Seguimos o planejamento de forma que todos esses profissionais sejam capacitados”, reforçou o comandante.

O plano de emergência apresentado pela Polícia Militar nas cidades é baseado em um modelo já executado nos Estados Unidos, que será adaptado para o ambiente estadual. Com a implementação espera-se que a comunidade escolar esteja preparada para agir em situações de emergência e que a segurança nas unidades escolares seja ampliada.

Estão sendo capacitados todos os profissionais das escolas de Coxim e Região Norte do Estado de MS, onde todos eles serão capacitados sobre os protocolos de segurança.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM