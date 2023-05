Polícia Militar em Rio Verde recupera carro furtado de São Gabriel do Oeste

Coxim (MS): A Polícia Militar recuperou na tarde de hoje (09/05), um carro furtado de São Gabriel do Oeste -Ms.

A Guarnição de Serviço foi acionada via 190 informando de um furto de um VW/Gol do município de São Gabriel e que o suspeito estaria no Bairro Novo Horizonte.

Imediatamente os militares deslocaram e durante várias rondas não localizaram o veículo. Mais tarde a equipe policial foi informada de um condutor juntamente com uma passageira realizando manobras perigosas no Bairro João de Barro. Os militares foram ao local e localizaram o VW/Gol cinza estacionado e ao lado estavam um jovem de 23 anos e uma mulher de 28 anos.

O veículo estava em péssimo estado de conservação, com as portas amassadas, para-choque quebrado e com arranhões na pintura, tendo em seu interior duas bicicletas desmontadas.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia juntamente com o veículo e todo material que havia em seu interior para as demais providências.

Assessoria de Comunicação Social -5° BPM