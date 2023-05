Polícia Militar em Sonora prende homem com mandado de prisão da Cidade de Londrina -PR

Coxim (MS): A Polícia Militar cumpriu na noite de ontem (15/05), um mandado de prisão em Sonora.

A Guarnição de Serviço foi acionada para atender um acidente de trânsito na Rua Dos Motoristas na região central do município e durante checagem foi constatado um mandado de prisão da Vara de Execuções Penais, Medidas alternativas e Corregedoria dos Presídios da Cidade de Londrina no Estado do Paraná.

O autor de 57 anos respondia por furto, estupro e receptação de produtos roubados.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia para as demais providências.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM