Polícia Militar em Três Lagoas intensifica Policiamento em Escolas

O 2º Batalhão de Polícia Militar intensificou o policiamento nas escolas e instituições de ensino em sua área de atuação.

Os policiais militares do 2º Batalhão intensificaram as ações de policiamento ostensivo preventivo e repressivo, com a realização de visitas as escolas onde fazem contatos com alunos e funcionários, bem como o policiamento no entorno das instituições de ensino. Pessoas em atitude de suspeição estão sendo abordadas, a submetidas a busca pessoal, fins de verificar se estão portando qualquer tipo de instrumento ilícito, além de coibir a prática de infrações penais.

O setor de Inteligência passou a monitorar escolas e suas proximidades com a utilização de drone, para otimização do serviço policial, pois assim que identificado qualquer suspeição é acionado uma viatura operacional para realizar a abordagem e prisão se necessário.

Denúncias sobre situações suspeitas devem ser realizadas por meio do telefone 190 ou pelo WhatsApp 67 39199700, bem como no endereço www.mj.gov.br/escolasegura.

