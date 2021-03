A Polícia Militar através das equipes do Batalhão de Polícia Militar de CHOQUE, encerrou uma festa clandestina que aconteceu nesse último fim de semana. O evento ocorreu na zona rural da Capital, próximo à saída para Três Lagoas. A abordagem sobreveio após denuncias de populares, que informaram a aglomeração de pessoas em uma chácara. As equipes policiais se depararam com aproximadamente 100 pessoas, descumprindo as medidas sanitárias preventivas vigentes durante a pandemia. No local havia vários veículos com som alto ligado, além da venda e consumo de bebidas alcoólicas. Foram identificados os proprietários dos veículos, os vendedores das bebidas e o proprietário do local, que afirmou ter locado o espaço para uma mulher que não foi localizada. Os veículos, os equipamentos de som, as bebidas, caixas térmicas e os proprietários foram encaminhados até à Delegacia, para as medidas legais cabíveis.