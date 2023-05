Polícia Militar encerra Operação Caminhos Seguros no âmbito da 7ª CIPM

Bataguassu (MS) – A Polícia Militar, através da 7ª Companhia Independente, concluiu os trabalhos após finalizada a Operação Caminhos Seguros, que teve início às 07h00min do dia 02 de maio e término às 23h59min do dia 18 de maio de 2023.

A Operação foi desencadeada pela PM em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. No âmbito da 7ᵃ CIPM e suas Subunidades, o Policiamento Ostensivo e Preventivo foi intensificado nos locais com intensidade a possíveis pontos e focos de aglomerações de pessoas, em locais associados a Casas noturnas, Postos de Combustíveis, Bares, Pousadas, paradas de caminhões, entrada e saída dos Municípios e Distritos.

Durante os 17 dias de Operação em Santa Rita do Pardo, foram empregadas diuturnamente 17 Viaturas Operacionais e 40 Policiais Militares, sendo confeccionados 28 Boletins de Ocorrência Policial; Nova Porto XV foram empenhadas diuturnamente 17 Viaturas Operacionais e 17 Policiais Militares, sendo confeccionados 28 Boletins de Ocorrência Policial. No Distrito Quebracho, empenhadas diuturnamente 17 Viaturas Operacionais e 20 Policiais, sendo confeccionados 30 Boletins de Ocorrência Policial. Em Anaurilândia, empenhadas diuturnamente 17 Viaturas Operacionais e 36 Policiais Militares, sendo confeccionados 33 Boletins de Ocorrência Policial. Por fim, em Bataguassu, empregadas diuturnamente 19 viaturas e 46 Policiais Militares, sendo confeccionados 35 Boletins de Ocorrência Policial. No tocante foram confeccionados um montante de 154 Boletins de Ocorrência Policial, referentes a intensificação do Policiamento Ostensivo e Preventivo, referente às ações de prevenção.

A Polícia Militar informa que durante a Operação Caminhos Seguros, não houve nenhum indício de prática abusiva de exploração sexual de crianças ou adolescentes dentro da área de atuação da 7ªCIPM.

Assescom 7ª CIPM