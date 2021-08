AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – Em 48h, equipes da Força Tática e do Canil Setorial do 7º BPM fecharam duas “bocas de fumo”. Durante policiamento ostensivo e preventivo pelos altos da cidade de Anastácio, a equipe da Força Tática foi abordada por algumas pessoas que denunciavam uma aglomeração de pessoas em uma residência daquele bairro e que lá funcionava uma “boca de fumo”. Diante das informações adquiridas, a equipe PM iniciou o policiamento mais próximo do local informado e flagrou um homem de 26 anos saindo da casa descrita, este que é conhecido no meio policial por ter diversos envolvimentos com crimes relacionados a drogas. Os militares o abordaram e o questionaram sobre quem era o proprietário da casa.

O dono da casa, vendo a movimentação do lado externo, saiu para atender os policiais, que o interpelaram sobre as denúncias há pouco realizadas. O adolescente de 17 anos respondeu não ter envolvimento com isso e permitiu que fizessem a busca domiciliar caso quisessem. A equipe PM encontrou no interior da casa alguns objetos utilizados para embalagem de drogas. Já na parte externa, havia uma porção de maconha escondida em um tijolo. Após a descoberta da droga, o dono da casa confirmou ser comerciante e disse ter escondido uma parte em uma mata próxima.

Por ser de difícil acesso, o Canil Setorial do 7º BPM foi acionado e os cães farejadores Dara e Barth entraram em cena, logrando êxito em encontrar o entorpecente escondido. Os envolvidos foram presos em flagrante e apresentados juntamente com os objetos apreendidos à Delegacia de Anastácio para as devidas providências.