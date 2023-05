Polícia Militar garante a segurança durante a tradicional Festa de Peão em Aparecida Taboado.

Aparecida do Taboado (MS) – Durante os dias 27 a 30 de Abril, os Policiais Militares da cidade de Aparecida do Taboado realizaram policiamento ostensivo e preventivo durante a realização do evento da Festa de Peão da cidade e da tradicional Cavalgada. Veja os detalhes a seguir!

Aparecida do Taboado realizou a 52º edição da tradicional Festa de Peão, e contou com a presença de milhares de moradores e turistas da região no decorrer dos quatro dias do evento, sendo realizado a presença diária do policiamento, e organizado um esquema de segurança para manter a ordem e assegurar que o grande número de visitantes e moradores pudessem desfrutar das atrações com segurança, antes e durante as festividades.

Durante os dias das festividades houve o reforço da Equipe Hórus e Força Tática da cidade de Paranaíba que juntamente com os Policiais Militares da cidade, realizaram o policiamento nas proximidades do recinto e na entrada da festa a fim de garantir o máximo de segurança a população aparecidense e aos visitantes de toda região.

Durante todo o evento os Policiais Militares estiveram em pontos estratégicos de grande circulação de pessoas e veículos, realizando abordagens e patrulhamento nas ruas próximas ao evento, e por toda cidade, não sendo registrada nenhuma ocorrência negativa de grande relevância.

“Nossos policiais militares juntamente com os militares que vieram especialmente para o reforço desde evento, realizaram um trabalho preventivo e ostensivo diário o que possibilitou que esses dias ocorressem sem alterações graves e permitiu sensação de segurança a população que saiu de suas casas para prestigiar o evento. (Ressalta o comandante do 2º pelotão da cidade de Aparecida do Taboado o 2º Tenente Luiz Carlos Pereira Vieira, que reforçou o policiamento durante as festividade, junto com o efetivo que trabalhou durante o evento).

Veja nossa galeria de imagens!