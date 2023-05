Polícia Militar garante segurança durante visita de alunos ao Aeroporto de Paranaíba

Policiais militares da equipe de policiamento comunitário acompanharam alunos da Escola Municipal Liduvina Motta Camargo em uma visita para conhecerem o Aeroporto Municipal de Paranaíba, na tarde dessa quarta-feira (10). Vejam mais detalhes!

O 13º Batalhão de Polícia Militar foi solicitado pela Secretária Municipal de Trânsito de Paranaíba a disponibilizar policiais para acompanharem alunos do 1º ano da Escola Municipal Liduvina, e assim garantir a segurança dos pequeninos e dos profissionais de educação. Entendendo a importância da ação preventiva, policiais militares da equipe de policiamento comunitário, Sargento PM Jurandir e SGT PM Fernando, acompanharam as crianças durante a visita educativa, onde os alunos, além de ficarem encantados com as aeronaves, ficaram muito entusiasmados com a companhia dos militares.

A equipe de policiamento comunitário de Paranaíba atua cotidianamente na região central de Paranaíba, realizando o policiamento de proximidade com os comerciantes e com a população, promovendo assim maior sensação de segurança a todos.

A equipe também realizam o policiamento ostensivo preventivo nos entornos dos estabelecimentos de ensino, bem como realizavam visitas periódicas aos diretores e coordenadores, garantindo a segurança na comunidade escolar.

Veja nossa galeria de imagens!