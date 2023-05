Polícia Militar inicia capacitação do Protocolo de Emergência da rede de profissionais da educação em Pedro Gomes e Rio Verde de MT/ MS

Coxim (MS): Nesta quarta-feira (03/04), a Polícia Militar se reuniu para discutir a segurança na Escola de Pedro Gomes e Rio Verde de MT/MS.

Em Rio Verde a Palestra foi realizada na Escola Cívico Militar Aurelino Ataíde de Brito. Durante a reunião, o Capitão PM Calvi, Tenente PM Pinho, Subtenente PM Amaral e o Cabo PM Vedoja apresentaram um Plano de Emergência que será implementado em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

O objetivo do protocolo é capacitar educadores sobre como agir em situações de emergência, traçando rotas de fuga e estratégias para garantir a segurança dos alunos.

Durante a reunião, foram discutidos aspectos estruturais das unidades escolares, como muros e saídas de emergência, além de medidas como a intensificação das rondas de patrulhamento da Polícia Militar e sistema de videomonitoramento da rede escolar.

A diretora da Escola Cívico Militar Professora Katy Elen Teixeira e a coordenadora pedagógica Valkiria Cavassola Carneiro destacaram a importância da conscientização da segurança no ambiente escolar e agradeceu aos policiais militares da Polícia Militar de Rio Verde de MT/ MS pelo esforço conjunto para garantir a segurança nas escolas da cidade.

O Comandante do Pelotão de Rio Verde, Capitão PM Calvi frisou que serão realizadas as reuniões com educadores, pais e estudantes das escolas municipais, estaduais e privadas para treiná-los em como agir em situações de emergência e conscientizar sobre a importância da segurança escolar do município.

Já na Cidade de Pedro Gomes o plano de segurança foi apresentado pelo Tenente PM Moreira e pelo Sargento Cordeiro nas Escolas Estaduais Cleuza Teodoro e Francisco Ribeiro, e no Centro de Educação Infantil Elvira Teodoro de Jesus Faria.

O Plano de Emergência apresentado pela Polícia Militar nas cidades é baseado em um modelo já executado nos Estados Unidos, que será adaptado para o ambiente estadual. Com a implementação do protocolo, espera-se que a comunidade escolar esteja preparada para agir em situações de emergência e que a segurança nas unidades escolares seja ampliada.

Assessoria de Comunicação Social -5° BPM