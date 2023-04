Polícia Militar inicia capacitação para plano de segurança nas escolas de Coxim e Região Norte de MS

Coxim (MS): Nesta sexta-feira (28), a Polícia Militar se reuniu para discutir a segurança na Escola Novo Mundo – ENOM.

Durante a capacitação, o Capitão PM Calvi e o Cabo PM Anderson apresentaram um Plano de Emergência que será implementado em todo o estado de Mato Grosso do Sul. O objetivo do protocolo é capacitar educadores sobre como agir em situações de emergência, traçando rotas de fuga e estratégias para garantir a segurança dos alunos.

Durante a reunião, foram discutidos aspectos estruturais das unidades escolares, como muros e saídas de emergência, além de medidas como a intensificação das rondas de patrulhamento da Polícia Militar e sistema de videomonitoramento da rede escolar.

Os diretores Aderlan Fernandes de Oliveira e Caren da Costa Fernandes, destacaram a importância da conscientização da segurança no ambiente escolar e agradeceu ao 5° Batalhão da Polícia Militar de Coxim pelo esforço conjunto para garantir a segurança nas escolas da cidade.

O Comandante da Unidade, Tenente-coronel Magno frisou que serão realizadas as reuniões com educadores, pais e estudantes das escolas municipais, estaduais e privadas para treiná-los em como agir em situações de emergência e conscientizá-los sobre a importância da segurança escolar.

O Plano de Emergência apresentado pela Polícia Militar de Coxim é baseado em um modelo já executado nos Estados Unidos, que será adaptado para o ambiente estadual. Com a implementação do protocolo, espera-se que a comunidade escolar esteja preparada para agir em situações de emergência e que a segurança nas unidades escolares seja ampliada.

As palestras para a capacitação estão sendo agendadas com as secretárias municipais de educação, Coordenadoria Regional de Educação, Universidade Estadual, Universidade e Instituto Federal e todas as demais instituições escolares de forma que todos os profissionais de educação sejam capacitados.

Assessoria de Comunicação Social – 5° BPM