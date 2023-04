Polícia Militar inicia implantação do Programa: Vizinhança Solidária no Bairro Silviolândia em Coxim

Coxim (MS): O 5º Batalhão de Polícia Militar iniciou ontem (27/04), a implantação do Programa: Vizinhança solidária em Coxim.

O Projeto Piloto deve iniciar no Bairro Silviolândia e contou com a presença do Vereador Flávio Duarte e o Presidente do Bairro Claudeir Pereira da Silva que mobilizarão os moradores, com objetivo de trocar informações para a melhoria da segurança local.

Vizinhança Solidária é um conjunto de ações que busca, por meio da prevenção primária, melhorar a segurança pública local, incentivando a vizinhança a

adotar medidas capazes de prevenir delitos e colaborar com o policiamento.

Como funciona o Programa?

O programa funciona de forma voluntária e pode ser implantado em ruas de um determinado bairro ou região, ou com identificação de um estabelecimento comercial que tenha obtido o Certificado de Análise de Risco de Vulnerabilidade. Devem ser evitadas ações ou iniciativas isoladas. Lembrando que: a força

contra o crime está na união coordenada entre povo e polícia.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM