Polícia Militar inicia Proerd-Kids com educação para o trânsito nas escolas particulares de Coxim

Coxim (MS)- A Polícia Militar iniciou na última semana (03/05) as aulas do Proerd-Kids (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), para os alunos da educação infantil das Escolas Particulares de Coxim.

O Proerd é um programa que foi criado pela Polícia de Los Angeles, EUA. O objetivo é propiciar o envolvimento da escola, da família e da Polícia Militar na questão do uso indevido de drogas e da violência pelas crianças e adolescentes. Em Mato Grosso do Sul iniciou em 1997 chegando a Coxim em 2009.

O Proerd-Kids nas últimas aulas (03 e 10/05), os alunos aprenderam aulas sobre educação no trânsito como: Como interpretar e obedecer à sinalização de trânsito e proporcionar comportamentos seguros, o significado e a importância de placas e sinais de trânsito específicos, entender por que obedecer aos sinais de trânsito os mantém seguros, como identificar e aprender os riscos associados ao atravessar a rua; brincar perto da rua, entre outras atividades lúdicas e práticas que auxiliam a apreender mais sobre o trânsito.

Nas aulas de hoje (10/05), os instrutores do Proerd no município, Sargento PM Célio, Cabo PM Anderson e Soldado PM Driele percorreram as salas de aulas da Escola Enom – Novo Mundo e FEC (Fundação Educacional de Coxim), onde puderam explicar na teoria e na prática aos alunos como atravessar a rua, utilizando-se sempre da faixa de pedestre.

Também estão sendo atendido os alunos dos 5º anos que finalizarão as aulas no início de julho com a formatura onde os alunos recebem os certificados.

Já as escolas estaduais, municipais e centro de educação infantil a previsão de início no segundo semestre, onde atenderão cerca de 800 crianças.

