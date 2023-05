Polícia Militar participa da cerimônia de dispensa de 25 jovens do serviço militar, em Aparecida do Taboado.

Aparecida do Taboado (MS) – Na tarde dessa quarta-feira (26), o comandante da cidade de Aparecida do Taboado – 2° Ten. QAO PM Luiz Carlos Pereira Vieira fez presença durante a realização da cerimonia de juramento a Bandeira Nacional, onde os jovens que se alistaram, receberam o Cerificado de Dispensa de Incorporação.

A cerimônia foi realizada nesta quarta- feira no Centro de atividades da Melhor Idade localizado na Rua João Honório da Silva, nº 3183, Jardim Tauã, e foi conduzida pelo Tenente José de Arimatéia Oliveira Reis , e também contou com a participação do presidente da Câmara Municipal, Jucleber , da secretária de Assistência Social Ariadne Queiroz, do secretário da JSM Idigar Tiago de Oliveira, da secretária adjunta da JSM Eligênia Muricy Depetriz; e dos vereadores Gustavo Neira, Carlinhos do Lageado e Patrícia e do o Cabo Patrick Centurion Gomes.

Durante a cerimônia, conduzida pelo Tenente José de Arimatéia Oliveira Reis os jovens fizeram o juramento à Bandeira Nacional e receberam o Certificado de Dispensa de Incorporação, que os isenta da prestação do serviço militar obrigatório e os integra a Reserva Militar do Exército, podendo ser convocados por extrema necessidade de nossa pátria.

Vejam as imagens!