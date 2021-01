COXIM-MS (Correspondente) – Na noite do dia (28/10) a Polícia Militar realizou uma grande surpresa no aniversário da Ana Luiza Pereira Trajano, que completou 15 anos de idade.

A Guarnição de Serviço da Força Tática foi convidada pelos pais da aniversariante para comparecer no local da festa e prestar uma homenagem.

E conforme combinado, os policiais militares e uma guarnição do Corpo de Bombeiros, chegaram de surpresa e fizeram a alegria da Ana Luiza e sua família. A menina ficou muito surpresa e emocionada pois, além de ser fã da PM ela é 1º Sargento BM no projeto Bombeiros do Amanhã.

A aniversariante foi presenteada com uma camiseta da Força Tática e conversou com a equipe de serviço e pode demonstrar como admira a instituição.

Nosso sincero “Feliz Aniversário” em nome de toda corporação à Ana Luiza e siga seus sonhos.

Polícia Militar: presença ativa, sociedade protegida!