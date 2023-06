Polícia Militar participa de missa em prol à Segurança Pública durante Festa da Trezena

Costa Rica (MS): A 50ª edição da Festa da Trezena de Santo Antônio, que ocorre de 1 a 13 de junho na Praça Central Manoel Romualdo Gonçalves, em homenagem ao padroeiro da cidade, é um evento voltado para toda a comunidade costarriquense e conta com o apoio do governo local.

Durante o evento foi realizada uma missa em prol da segurança pública, contando com a participação da Polícia Militar. São realizadas também missas diárias, shows e apresentações culturais, quermesse com pratos típicos e churrasco com leilão de gado e prendas.

Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões, nome de batismo nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 agosto de 1195. De família nobre e rica, era filho único e teve sua formação inicial feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. É conhecido como protetor das coisas perdidas, dos casamentos e dos pobres. É o santo dos milagres. Foi canonizado em 1232, um ano após sua morte.