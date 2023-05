Polícia Militar prende autor de furto em Rio Verde

Coxim (MS): A Polícia Militar prendeu ontem (13/05), o autor de furto em Rio Verde de MT/MS.

A Guarnição de Serviço foi acionada via 190 por um vigia informando que havia acionado o disparo de alarme por falta de energia. Imediatamente os militares foram ao local na Rua Américo de Souza Brito na região Central e em contato com o solicitante informou as características do suspeito que foi visto em cima do telhado do comércio e fugiu. No interior do local a porta de vidro do expositor de facas estava quebrado.

De posse das características dele, os militares realizaram rondas e com mais informações conseguiram localizar o autor de 27 anos nas proximidades com uma faca que foi reconhecida pelo gerente como objeto da loja. Ele também foi reconhecido pelas testemunhas quando saia das proximidades.

Diante dos fatos o autor foi preso e encaminhado juntamente com a faca furtada para as demais providências.

Assessoria de Comunicação Social -5° BPM