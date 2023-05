Polícia Militar prende autor de roubo em flagrante em Coxim

Coxim (MS): A Polícia Militar prendeu em flagrante ontem (13/05), o autor de 18 anos por roubo em Coxim.

A Guarnição de Serviço e da Força Tática foram acionadas para atender um roubo ocorrido no Bairro Vale do Taquari. Os militares foram ao local e foi informada pela vítima de 79 anos que ao ir fazer café foi surpreendido pelo autor que passou a agredi-lo. Eles entraram em luta corporal, porém o autor acabou lesionando a vítima e levando um relógio e R$ 512,00.

Com as informações, os policiais realizaram rondas e conseguiram prender o suspeito no Bairro Nova Coxim. Com ele também foi encontrado dinheiro, maconha e cocaína.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia para as demais providências.

Assessoria de Comunicação Social -5° BPM