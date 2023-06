Polícia Militar prende autor de roubo em Três Lagoas

Três Lagoas – MS, no 1º dia de junho, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um indivíduo de 32 anos foragido do sistema prisional, logo após ter cometido um roubo no comércio local.

Nesta quinta-feira, por volta das 10h, uma guarnição da Força Tática do 2º Batalhão foi acionada a deslocar em uma farmácia localizada na avenida Eloy Chaves, onde um indivíduo subtraiu vários desodorantes da prateleira e os guardou em uma mochila que trazia consigo, momento em que um funcionário ao perceber veio a interpela-lo instante em que o autor sacou uma faca e disse: “ não vem não, que eu vou roubar mesmo, não chega perto de mim”, saindo do local e tomando destino ignorado em uma bicicleta.

No local após visualizar as imagens do sistema de câmeras do estabelecimento os policiais identificaram o autor e passaram a diligenciar, logrando êxito em localiza-lo no condomínio Tucano, no residencial Novo Oeste, onde durante entrevista veio a confessar o crime e apontar onde estaria os produtos roubados.

Diante os fatos foi dada voz de prisão, pois além do roubo praticado ele se encontrava foragido do sistema prisional sendo então realizado sua condução até a Delegacia de Polícia onde foi apresentado.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

