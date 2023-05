Polícia Militar prende autor de roubos e furtos no município de Aral Moreira

Aral Moreira (MS) – O fato teve início quando a Polícia Militar de Aral Moreir/4ºBPM foi acionada via telefone funcional para verificar uma situação onde um indivíduo, o qual estaria cometendo diversos furtos na região, estaria dormindo em uma residência desocupada ao lado da casa da solicitante.

A mesma relatou, também que o autor estaria trajando peças de roupas que foram furtadas na última madrugada da varanda de sua residência, sendo estas: um agasalho moletom de cor azul, uma calça de moleton, um tênis preto e uma toalha.

No local, os pais da solicitante relataram que dias atrás o mesmo autor adentrou na residência de vizinhos próximos e havia cometido pequenos furtos também. Os policiais, então, indagaram se alguma das vítimas havia feito algum boletim de ocorrência na delegacia contra o autor, porém, responderam que não.

No local, a equipe policial conseguiu localizar o indivíduo juntamente com os bens subtraídos e, indagado ao mesmo a respeito dos pertences, respondeu que não sabia informar a origem do material. No momento da abordagem, o autor se apresentou com um nome diferente do seu nome verdadeiro, porém, populares informaram o nome verdadeiro do autor (43), o qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira para as providências legais.

Assessoria de Comunicação do 4º BPM/CPA 1

“Guardião da Cidadania Fronteiriça”