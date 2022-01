FATIMA DO SUL-MS (Correspondente) – Os policiais militares da equipe de radiopatrulha, na madrugada de terça feira (18), realizaram a prisão de um homem de 36 anos, por dano e ameaça (Violência doméstica). A equipe Policial foi solicitada para deslocar-se ao hospital da SIAS, pois, havia um homem alterado, quebrando a porta que dá acesso as dependências do hospital. No local a guarnição encontrou um funcionário do hospital imobilizando um homem no chão. O autor estava acompanhando a esposa e, em dado momento, começou a dar chutes em objetos e na porta, tendo também agredido a sua companheira com chutes e socos. Ambos os envolvidos foram atendidos pela equipe medica. Diante dos fatos, o autor foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.