Polícia Militar prende condutor embriagado que ziguezagueava com veículo em vias de Paranaíba.

A equipe de Força Tática do 13º Batalhão, na madrugada de sábado (21), flagraram um homem de 46 anos cometendo o crime de trânsito de dirigir embriagado em Paranaíba.

A guarnição policial realizava rondas pela Avenida Três Lagoas e avitou um veículo ziguezagueando na via, os policiais conseguiram abordar o carro na rua Generoso Ponce, onde o condutor havia entrado na contramão. Dentro do carro estavam dois indivíduos, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas ambos apresentavam visível estado de embriaguez alcoólica. O condutor de 46 anos confessou ter ingerido o conteúdo de quatro garrafas de cerveja, e ao ser informado que seria conduzido para a delegacia, tentou correr, no entanto foi impedido pelos policiais. O condutor foi submetido ao teste de alcoolemia por sopro que resultou o valor de 0,62mg/L, atestando sua embriaguez, sendo ele entregue na delegacia para as demais providências legais.