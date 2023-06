Polícia Militar prende dois indivíduos por tentarem furtos em Paranaíba.

Nesse último domingo (05), policiais militares do 13º Batalhão realizaram prisões de dois indivíduos que, em situações distintas, tentaram cometer furto em Paranaíba.

A primeira tentativa de furto ocorreu na madrugada desse domingo (04), por volta das 03 horas, quando uma cidadã que estava em sua casa acordou com o barulho de seu veiculo lingando, veículo este que estava estacionado na travessa Manoel Garcia. A mulher saiu rapidamente, juntamente com seu padrasto, para fora da casa e flagraram o veículo gol sendo levado pelo autor, mas o veículo “afogou” a pouco metros, dando aos proprietários tempo para conter o autor do furto e chamar a Polícia Militar. Rapidamente, a equipe chegou ao local e deu voz de prisão ao homem de 35 anos e o levou preso para a delegacia de Polícia para responder pelo crime.

Já por volta das 08 horas, após acionados pela central de atendimento, policiais militares compareceram na rua Cristovam Pereira dos Santos, distrito Industrial, onde encontraram um segurança de empresa contendo um indivíduo com fios e materiais metálicos. O segurança relatou aos policiais que flagrou o indivíduo furtando fios e materiais metálicos de uma empresa vizinha, assim, deteve o autor até a chegada da equipe policial. Os policiais deram voz de prisão ao indivíduo e o conduziram para a delegacia de Polícia, onde os materiais recuperados foram apreendidos.