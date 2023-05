Polícia Militar prende dupla em flagrante por tráfico e apreende dinheiro e drogas em Coxim

Coxim (MS): A Polícia Militar prendeu na noite de ontem (13/05), dois jovens de 23 anos por tráfico e apreende dinheiro e drogas em Coxim.

A Guarnição da Força Tática realizava rondas na Rua José de Oliveira Santos no Bairro Senhor Divino quando viu o suspeito de 23 anos passando um embrulho para um homem de 35 anos e que ao perceberem a aproximação da viatura policial tentaram sair.

Os policiais realizavam abordagem no jovem e encontraram R$ 20,00. Já com o homem de 35 anos foi encontrado duas pedras de pasta base de cocaína. Ele confessou que comprou com o jovem de 23 anos por R$ 20,00.

Os PMs foram ao local que constantemente é denunciado como lugar de comércio de entorpecente e encontraram mais um jovem de 23 anos. No interior foi localizado mais drogas e R$ 341,00 em diversas notas que não souberam justificar a origem. Segundo denúncia, os jovens de 23 anos realizam o tráfico de drogas na modalidade Disk Entrega.

Os autores receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos para as demais providências.

Assessoria de Comunicação Social -5°BPM