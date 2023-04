Polícia Militar prende foragido da justiça em Rio Negro. 

Rio Negro (MS) – Na madrugada de domingo, 16 de abril, por volta das 00h30, a equipe de polícia militar em rondas pelo bairro Santa Fé, em Rio Negro, Mato Grosso do Sul, com o apoio do Policial Civil de plantão, realizou a abordagem de um indivíduo suspeito.

Após a revista pessoal, os policiais solicitaram os documentos pessoais do indivíduo, que afirmou não estar portando. Ele se identificou com um nome, mas posteriormente confessou que estava usando o nome de seu irmão, dizendo seu verdadeiro nome posteriormente.

Ao realizar a checagem junto ao sistema SIGO, os policiais constataram que o indivíduo estava evadido, sendo imediatamente capturado e encaminhado à delegacia sem lesão corporal para que fossem tomadas as devidas providências.

As autoridades destacam a importância da atuação preventiva da polícia militar para a segurança da população e reforçam que a colaboração da população através de denúncias é essencial para o combate à criminalidade.