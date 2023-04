Polícia Militar prende homem logo após ele cometer furto em um estabelecimento comercial de Paranaíba.

Policiais militares da equipe de patrulha urbana de Paranaíba realizaram a prisão de um homem de 20 anos que se aproveitou da distração de um funcionário e furtou produtos do comércio, na madrugada desse sábado (22).

A equipe policiail, após solicitação pelo 190, compareceu no comércio localizado no bairro Santo Antônio, onde a proprietária apresentou imagens das câmeras de segurança onde mostravam um indivíduo que, aproveitando-se da saída do funcionário para atender o pedido, furtou algumas carteiras de cigarro e uma fumo, escondendo os objetos em seu bolso. Rapidamente, a equipe policial iniciou diligências em busca do autor e conseguiu localizá-lo em um bar na Avenida Marcelo Miranda Soares.

O homem confessou ter furtado os produtos e os entregou aos policiais, ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.