Polícia Militar prende homem pelos crimes de falsa identidade, desobediência e resistência

Ponta Porã (MS) – O fato ocorreu na tarde deste domingo (28/05), quando Policiais Militares realizavam policiamento ostensivo e preventivo pelo bairro São Vicente de Paula quando, na entrada do bairro, avistaram um indivíduo em atitudes suspeitas. O indivíduo, ao visualizar a viatura policial, prontamente deu meia volta no sentido de sua direção, abaixou o seu rosto na tentativa de ocultar a sua face e ainda tentou se esconder atrás de um muro, fato que chamou a atenção dos policiais que procederam com a devida abordagem.

Ao abordarem o indivíduo com sinais luminosos, sonoros, dando ordem de parada e verbalizando, o mesmo prontamente desobedeceu a ordem de parada e as verbalizações emanadas pela equipe e efetuou fuga correndo a pé, tomando direção em sentido ao território paraguaio, sendo imediatamente acompanhado e interceptado pelos policiais.

No entanto, o mesmo resistiu ativamente à prisão, sendo necessário derrubá-lo ao solo, para diminuir a sua capacidade combativa, utilizando-se de técnicas de imobilização pessoal para contê-lo.

Que, em primeiro momento, o autor (26 anos), mentiu seu nome aos policiais, mas foi descoberto pelos agentes o seu nome verdadeiro. Após a checagem, ficou constatado que o autor possui passagem no país vizinho (Paraguai) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Já em território brasileiro, o mesmo afirmou que está cumprindo pena em regime semiaberto e que deveria retornar ao presídio para assinar e, também, para colocar tornozeleira eletrônica. Por esse motivo, em primeiro momento, mentiu seu nome.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado sem lesões corporais e com o uso de algemas, visto que ofereceu fuga, resistência e visando ainda salvaguardar a integridade física dele próprio e, também, dos policiais à primeira Delegacia de Polícia Civil, para as devidas providências.

Assessoria de Comunicação do 4º BPM/CPA 1

“Guardião da Cidadania Fronteiriça”