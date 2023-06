Polícia Militar prende homem por cometer furto em Paranaíba.

Na última quinta-feira (08), policiais militares do 13º Batalhão realizaram a prisão de um indivíduo de 22 anos que furtou fios de cobre em uma residência.

Policiais militares da radiopatrulha foram solicitados a comparecerem em uma residência localizada na rua Maria Marlene de Souza, pois um homem teria pulado o muro e adentrado a residência do solicitante para furtar e ao perceber a presença da vítima no imóvel, este evadiu-se da residência em uma bicicleta vermelha.

De imediato os policiais realizaram diligências nas proximidades do endereço da residência invadida, onde lograram êxito em capturar o invasor da residência no cruzamento da Av. Rio de Janeiro com a Rua Araxa V. Após abordagem policial e busca pessoal foi localizado com o autor duas extensões de fios de cobre

Em entrevista ao abordado ele confessou aos policiais militares que como não conseguiu furtar a residência da Rua Marlene Maria de Souza, ele furtou outra residência, esta localizada na rua Major Heliodoro Rodrigues, de onde pode subtrair os fios de cobre encontrados durante a referida abordagem policial. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.