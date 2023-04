Polícia Militar prende homem por direção perigosa e apreende moto em em Rio Verde

Coxim (MS): A Polícia Militar prendeu na tarde de hoje (20/04), um homem de 25 anos por direção perigosa e apreendeu moto em Rio Verde de MT/MS.

A Guarnição de Serviço deslocava pela Rua Barão do Rio Branco quando deparou com o condutor da Honda/Bros trafegando em sentido contrário da rua e realizando manobras perigosas colocando em risco os usuários da rua. Imediatamente os militares realizaram abordagem e solicitado os documentos de porte obrigatório, porém o piloto falou que não possuía Carteira de Habilitação e Certificado de Registro do Veículo.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia para as demais providências.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM