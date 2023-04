Polícia Militar prende homem por dirigir embriagado em Alcinopolis

Coxim (MS): A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem (22/04), um homem de 48 anos por dirigir embriagado em Alcinopolis-MS.

A Guarnição de Serviço foi acionada para atender um acidente entre uma moto com carro no Bairro Jardim Por do Sol. Imediatamente os militares foram ao local e constataram o acidente entre a Avenida Adolfo Alves Carneiro e a Rua Jorge Martins da Silva. O motorista de 45 anos apresentou os documentos em situação regular, já o piloto da Honda/Titan não possuía carteira de habilitação e estava totalmente embriagado.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia para as demais providências.

Assessoria de Comunicação Social – 5° BPM