Polícia Militar prende homem por furto em Anastácio

Anastácio (MS) – Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem de 35 anos por furtar motocicleta na área central da cidade.

Na tarde desta sexta-feira (28/04), por volta das 14h30min, a equipe policial foi acionada por populares informando que um homem teria furtado uma motocicleta em frente a um Centro de Educação Infantil, localizada no Centro de Anastácio. Ao chegar no local, uma testemunha informou que estava sentado em frente a uma residência e percebeu um indivíduo mexendo em algumas motos estacionadas em frente à instituição, quando em dado momento, o homem conseguiu levar uma das motocicletas. Diante da situação, a testemunha rapidamente informou uma funcionária da escola, que acionou os militares, e com a ajuda de populares conseguiram alcançar e deter o autor. Durante a abordagem policial o autor confirmou os fatos e disse que como a motocicleta estava destravada, resolveu levá-la empurrando.

O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Assessoria de Comunicação do 7º Batalhão de Polícia Militar