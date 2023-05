Polícia Militar prende homem por lesão corporal em Coxim

Coxim (MS): A Polícia Militar prendeu na noite do dia (30/04), um homem de 34 anos por praticar lesão corporal na direção veicular em Coxim.

A Guarnição do Grupamento de Trânsito foi acionada na Rua Carlos Garcia de Queiroz no Bairro Senhor Divino informando de um acidente de trânsito. Imediatamente os militares foram ao local e juntamente com a equipe de Rádio Patrulha constataram que se tratava de um atropelamento e os envolvidos haviam sido socorridos pelos bombeiros.

Os militares localizaram a vítima que relatou que ao atravessar a rua, foi surpreendida pelo condutor da motocicleta, o qual não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O autor recebeu voz de prisão, sendo tomada as medidas administrativas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM