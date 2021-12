FÁTIMA DO SUL-MS (Correspondente) – A Polícia Militar prendeu no domingo (19) um homem que teria agredido e ateado fogo no próprio irmão. O 2º Pelotão de Polícia Militar de Deodápolis/MS foi acionado para atender uma ocorrência em que um homem estaria com grande parte do corpo queimado e que provavelmente teria sido vítima de lesão corporal causada pelo próprio irmão, no Distrito de Lagoa Bonita. Os militares foram até o local e prenderam o suposto autor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia local para as providências cabíveis.