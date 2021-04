CORUMBÁ-MS (Correspondente) – A Polícia Militar nesta manhã de terça-feira (13) se deslocou até a Rua Bernadinho Alves Couto pois havia uma denúncia que indivíduos estariam em atitude suspeita em uma residência e relataram que os mesmos usavam tornozeleira eletrônica.

Por volta das 8h45, a equipe policial avistou um indivíduo (18) saindo da residência em uma moto. Neste momento foi dado ordem de parada ao suspeito e se procedeu a abordagem. Durante revista pessoal foi encontrado com o mesmo 3 (três) tabletes de pasta base, no interior de uma mochila. Ao ser indagado sobre o material ilícito, o mesmo informou que estava guardando os entorpecentes para um conhecido, e que haveria mais tabletes no interior da casa.

APREENSÕES

A guarnição da Força Tática compareceu no local, e após revista na residência foi localizado dentro de um sofá, 83 (oitenta e três) tabletes de pasta base. No interior de uma caixa de ferramentas as equipes também localizaram 12 (doze) munições .44 e 10 (dez) munições .357.

O autor informou que não é proprietário do material ilícito e somente guarda para outro indivíduo conhecido, e que uma terceira pessoa iria até o local buscar 2 (dois) tabletes a mando do indivíduo, proprietário da droga.

Enquanto as guarnições policiais realizavam a apreensão dos ilícitos. A terceira pessoa mencionada foi abordada em um veículo em frente à residência. Foi feita a revista, mas nada de ilícito foi encontrado com o homem de 24 anos. Porém o mesmo confessou que iria buscar a droga mencionada. No momento da ação um dos autores avistaram o veículo que seria do proprietário de todo material ilícito. A equipe da Força Tática realizou a abordagem nos 3 (três) indivíduos que estavam no interior do veículo. Em posse dos indivíduos estavam com uma quantia em dinheiro brasileiro e boliviano.

DEPOIMENTO

Em depoimento na delegacia um dos autores informou que na mesma residência que as drogas foram encontradas, havia uma arma de fogo escondida em um dos cômodos, a equipe do GETAM então retornou ao local e encontrou escondido no forro da mesma uma Arma de fogo de uso restrito calibre .12 mm.

Diante dos fatos todos os indivíduos e os ilícitos foram encaminhados até a Primeira Delegacia de Polícia Federal de Corumbá para as devidas providências.