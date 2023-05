Polícia Militar prende indivíduo por ameaça, embriaguez ao volante e direção perigosa em São Gabriel do Oeste

São Gabriel do Oeste (MS) – Na noite desta segunda-feira (08/05), por volta das 19h55, a Polícia Militar foi acionada via 190 pelo comunicante/vítima de 37 anos, que relatou que trabalha em uma empresa de segurança, e que estava em deslocamento a trabalho com o veículo da empresa, que foi fechado por um motociclista na Rua Canários. Com receio de ser assaltado, o comunicante indagou o condutor da moto, que começou a ameaçá-lo, dizendo: “Vou te matar, e o começou a xingá-lo”.

A equipe de serviço deslocou imediatamente ao local, durante o deslocamento, a central informou que o suspeito havia se evadido e o comunicante/vítima estaria lhe acompanhando com o veículo na rua Paraná, sentido centro. No cruzamento com a Avenida Castelo Branco, a equipe policial avistou o suspeito e deu ordem de parada por sinais sonoros e luminosos, mas o motociclista não acatou e iniciou uma fuga em alta velocidade, não obedecendo os sinais de trânsito e colocando em risco a própria vida e de outros usuários da via.

O acompanhamento tático seguiu até a Rua Santa Maria, no cruzamento com a Rua Conde de Porto Alegre, no Bairro Milani, quando o autor de 29 anos perdeu o controle da moto e caiu no chão. Após a queda, a equipe policial realizou a abordagem e não encontrou nada de ilícito com o suspeito, mas ao checar o veículo, constatou atraso no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, além de o condutor não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Durante o diálogo com a equipe policial, o suspeito apresentou um forte odor etílico e admitiu ter consumido bebida alcoólica. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido ao Hospital Municipal para realizar exame de corpo de delito e, posteriormente, entregue na Delegacia de Polícia Civil para as medidas que requer. A motocicleta, foi encaminhada para o pátio do Detran e os documentos pertinentes ao trânsito foram confeccionados.