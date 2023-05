Polícia Militar prende indivíduo por direção perigosa em Três Lagoas

Três Lagoas – MS, no dia 7 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a condução de um motociclista por direção perigosa.

Neste domingo, por volta das 0h15, uma guarnição do GETAM do 2º Batalhão durante policiamento ostensivo na área central da cidade, momento em que visualizaram um motociclista realizando manobra de direção perigosa (empinando) em via pública se utilizando de uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, mais precisamente em frente a uma casa noturna de shows local em que havia grande movimentação de pessoas defronte ao local, colocando em risco sua vida e a dos demais usuários da via, onde após a manobra deslocou-se em alta velocidade.

De imediato foi realizado um acompanhamento tático com o auxílio de giroflex e sirene sendo o condutor abordado no cruzamento da rua Bruno Garcia cruzamento com a rua Júlio Mancini, sendo que durante checagens nos sistemas policiais constataram que o autor possui passagens por direção perigosa, e pratica de lesão corporal na direção de veículo automotor.

Diante dos fatos após elaboração dos procedimentos de trânsito a motocicleta foi recolhida no pátio do DETRAN, e o condutor conduzido até a Delegacia de Polícia para apreciação das autoridades competentes.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

