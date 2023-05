Polícia Militar prende mais um homem com armas de fogo e munições em Angélica

Nova Andradina (MS) – O 8° Batalhão de Polícia Militar “O Guardião do Vale do Ivinhema” através da equipe de Força Tática prendeu na tarde de terça-feira (02) um homem de 58 anos por posse irregular de arma de fogo e munições. Foram apreendidas quatro (02) armas de fogo, 17 munições calibre .38. A apreensão se deu na rodovia MS – 141 a 10 quilômetros do município de Angélica, durante abordagens.

No intuito de reforçar o policiamento na área rural do Vale do Ivinhema, e com o intuito de coibir crimes como furto de gados, a equipe policial intensificou o patrulhamento e abordagens. Sendo que por volta das 16 horas, foi avistado um homem pilotando uma motocicleta carregando uma espingarda amarrada no veículo.

Foi realizada a abordagem, e localizada uma espingarda calibre .38 e dentro de um cesto acoplado na moto, foi encontrado um revólver calibre .38 e uma sacola com 17 munições calibre .38. Questionado sobre a origem das armas, o autor respondeu que tinha comprado a mais de um ano para caçar e que não possuía porte e nem a documentação das mesmas. Diante do flagrante, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Angélica para o registro da ocorrência juntamente com as armas e munições.

Assessoria de Comunicação Social do 8º BPM

