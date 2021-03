AQUIDAUNA (MS) – Motorista se envolve em acidente de trânsito e é preso logo após realizar o teste do bafômetro. Por volta das 20:40h, a equipe PM do Trânsito foi empenhada para atender um acidente de trânsito na rua Pandiá Calógeras, próximo ao trilo da via férrea. O homem de 65 anos, estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e informou aos policiais que após passar pelo trilho perdeu o controle da direção e saiu da via de rolamento à direita. Ele apresentava sinais característicos de embriaguez alcoólica como odor de álcool, fala alterada, olhos avermelhados e devido a isso foi submetido ao teste do bafômetro, o qual resultou em 1,05 mg/l, caracterizando crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O autor foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil do Município para as devidas providências.